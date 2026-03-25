أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، عن تدمير دبابتين من طراز "ميركافا" لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، ما يرفع عدد الدبابات التي تم تدميرها إلى ثماني دبابات.

وقال حزب الله إنه قصف بالصواريخ مستوطنتي بيت هلل ونهاريا، كما استهدف تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.

وأضاف حزب الله، أنه استهدف دبابة ميركافا عند مدخل بلدة القنطرة جنوبي لبنان، محققا إصابة مؤكدة، كما قصف تجمعا آخر لجيش الاحتلال في محيط بلدة مروحين.

وأشار حزب الله إلى أنه نفذ هجوما بطائرات مسيرة انقضاضية استهدف تجمعا لجيش الاحتلال في مستوطنة شلومي.