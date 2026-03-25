حزب الله يعلن تدمير دبابات ميركافا وقصف مواقع إسرائيلية جنوب لبنان

كتب : وكالات

11:18 م 25/03/2026

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، عن تدمير دبابتين من طراز "ميركافا" لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، ما يرفع عدد الدبابات التي تم تدميرها إلى ثماني دبابات.

وقال حزب الله إنه قصف بالصواريخ مستوطنتي بيت هلل ونهاريا، كما استهدف تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.

وأضاف حزب الله، أنه استهدف دبابة ميركافا عند مدخل بلدة القنطرة جنوبي لبنان، محققا إصابة مؤكدة، كما قصف تجمعا آخر لجيش الاحتلال في محيط بلدة مروحين.

وأشار حزب الله إلى أنه نفذ هجوما بطائرات مسيرة انقضاضية استهدف تجمعا لجيش الاحتلال في مستوطنة شلومي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
أخبار مصر

من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو
شئون عربية و دولية

إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* ترامب يتوعد إيران بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تتقبل هزيمتها عسكريًا (البيت الأبيض)
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟