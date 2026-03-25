إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو

كتب : وكالات

06:51 م 25/03/2026 تعديل في 06:51 م

إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا

وثّق مقطع فيديو لحظة سقوط صاروخ في منطقة "روتم"، الواقعة على مشارف مدينة ديمونا وفي شمال شرق صحراء النقب جنوب إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، بينها ديمونا والنقب ومحيطهما.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مدينتي ديمونا ويروحام، إلى جانب المنطقة الصناعية “روتم” في جنوب إسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين إيرانيين في منطقة ديمونا، فيما سقط صاروخ ثالث في منطقة غير مأهولة، دون تسجيل أي إصابات.

