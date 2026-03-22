كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى لقائد سيارة نقل بالإسكندرية يبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر المقرر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو (ملك إحدى الشركات الخاصة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وقائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) والمدير المسئول عن مستودع أسطوانات البوتاجاز.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة؛ لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

