كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر مدرس من طفل وبرفقته آخر قاد مركبة "توك توك" واصطدم بسيارته وإحداث تلفيات بها بالجيزة.

بسؤال الشاكي قرر أنه حال سيره بسيارته بدائرة مركز أبو النمرس اصطدمت به مركبة "توك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وإحداث تلفيات بها.

أمكن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" ومرافقه ( مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية)، واعترفا بارتكاب الواقعة. تحفظت الشرطة على التوك توك مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

