إعلان

نهاية مثيرة لفيديو طفل يقود توك توك في أبو النمرس

كتب : مصراوي

05:13 م 22/03/2026

قئد التوك توك ومرافقه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر مدرس من طفل وبرفقته آخر قاد مركبة "توك توك" واصطدم بسيارته وإحداث تلفيات بها بالجيزة.

بسؤال الشاكي قرر أنه حال سيره بسيارته بدائرة مركز أبو النمرس اصطدمت به مركبة "توك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وإحداث تلفيات بها.

أمكن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" ومرافقه ( مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية)، واعترفا بارتكاب الواقعة. تحفظت الشرطة على التوك توك مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

اقتصاد

مدارس

رياضة محلية

رياضة محلية

مدارس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

