أحبطت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، محاولة إجرامية كبرى لـ غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 250 مليون جنيه. استهدفت الضربة الأمنية النوعية تتبع الثروات غير المشروعة وتجفيف منابع التمويل الإجرامي، الناتجة عن نشاط عنصرين جنائيين في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ضمن استراتيجية الوزارة لملاحقة العناصر التي تحاول إضفاء صبغة "القانونية" على ثرواتها الحرام.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نجح في رصد تحركات المتهمين الذين سلكوا مسارات استثمارية معقدة لشرعنة ربع مليار جنيه. وكشفت التحريات عن قيام الجناة بتأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء مساحات واسعة من الأراضي والعقارات في مناطق حيوية، بالإضافة إلى اقتناء أسطول من السيارات الفارهة للتمويه على تضخم ثرواتهما جراء ممارسة الـ غسل أموال.

غسل ربع مليار جنيه

علاوة على ذلك، قدرت اللجنة المالية المختصة قيمة أفعال الجناة بـ 250 مليون جنيه تقريباً، وهي حصيلة سنوات من الاتجار في السموم التي دمرت حياة الشباب. ومن جانب آخر، نجح رجال الأمن في حصر كافة الممتلكات ورصد الأوعية الادخارية والأنشطة التابعة لهما لضمان حماية الاقتصاد الوطني، ومنع العناصر الإجرامية من الاستفادة من عوائد جرائمهم التي تمس الأمن القومي والاجتماعي بكافة ربوع البلاد.

وفي السياق ذاته، أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي عقب مواجهتهم بالأدلة والتحريات الدقيقة التي كشفت محاولاتهم اليائسة للهروب من الملاحقات الأمنية والقانونية.

