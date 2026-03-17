كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بأسيوط ملابسات منشور مدعوم بصورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعى زعم ممارسة 4 أشخاص أعمال البلطجة والاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة والادعاء بتواطؤ الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صدفا بأسيوط معهم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15 الجاري تبلغ لمركز شرطة صدفا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (2 من المشكو فى حقهم، و3 مزارعين)، وطرف ثان: (3 مزارعين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز؛ لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب دون إصابات، وأكدت التحريات عدم ممارسة أى من الطرفين لأعمال البلطجة أو الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم بندقيتين آليتين وطبنجة غير مرخصة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة دون إطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

طلب مساعدة شقيقه فبلغ عنه.. تفاصيل مقتل سيدة على يد طباخ بالوراق