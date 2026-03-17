كشف ملابسات فيديو تصوير عامل لابنه أثناء "فك وتركيب" أسلحة بأسيوط
كتب : مصراوي
الأب وابنه
كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تصوير شخص لابنه حال محاولته فك وتركيب وتنظيف أسلحة نارية بأسيوط.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على التصوير (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا) وبحوزته (بندقية آلية – 2 طبنجة - 2 فرد خرطوش "غير مرخص").
بمواجهته اعترف بتصوير ونشر الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد تحقيق نسب مشاهدات عالية.
