وجه رئيس محكمة مستأنف جنايات الجيزة سؤالًا إلى رمضان صبحي خلال نظر استئناف اللاعب على حكم أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل، قائلة: "انت خدت إعفاء ليه يا رمضان من الجيش؟"

ورد رمضان صبحي: "أنا خدت الإعفاء بسبب أني معايا إقامة بالخارج، وقتها كان ينفع أخد الإعفاء مقابل مبلغ بالدولار. وبأذنك يا ريس، والله العظيم الموضوع ما أعرفش عنه شيئًا، أنا كنت عايز أفضل مقيد بالمعهد لحد ما أروح وأنتظم."

أنكر اللاعب التهمة الموجهة إليه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقال المحامي شادي البرقوقي، دفاع رمضان صبحي، خلال مرافعته أمام المحكمة إن استئناف اللاعب جاء بعد واقعة "اتخذت مسارًا يفوق حجمها".

وأضاف البرقوقي أن أروقة النيابة تمتلئ بقضايا التزوير التي تُحفظ فيها التحقيقات عادة، لكن الشهرة تجعل بعض القضايا تتصدر العناوين، مؤكدًا أن الشهرة لها جانب إيجابي لكنها تحمل سلبيات أيضًا.

وأشار إلى أن اللاعب لا يعرف سوى الملعب والاهتمام بتدريبه، واستمر في عمله بشكل طبيعي، إلا أن ظهرت حاجة ماسة لإثبات قيده في أحد المعاهد لاستكمال مسيرته الكروية وتمكينه من السفر مع فريقه بسبب عدم تأديته للخدمة العسكرية.

وأوضح البرقوقي أن اللاعب لجأ إلى المتهم الرابع الهارب، الذي باشر منفردًا استصدار إثبات القيد، مؤكدًا أن الغاية لم تكن الحصول على شهادة تعليمية، وإنما إثبات القيد فقط.

وظهر رمضان صبحي داخل قفص الاتهام مرتديًا كمامة وملابس السجن الزرقاء. وطالب دفاع المتهم الأول، يوسف، ببراءة موكله، ودفع الخطأ في ركن الإسناد بأمر الإحالة، وبطلان أقوال الشهود.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد المعاهد، واعترف بحصوله على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ إن محاولة أداء الامتحان بدلًا من اللاعب تم اكتشافها خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة إلى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

