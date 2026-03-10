إعلان

الداخلية تكشف حقيقة تعدي فرد شرطة على "عامل" التحريات: مزاعم كاذبة

كتب : رمضان يونس

04:56 م 10/03/2026

واقعة مشتول السوق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بقيام فرد شرطة بالتعدى على أحد المواطنين ومنعه وشقيقه من تحرير محضر ضد آخر أمام مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية.

تحريات البحث الجنائي أكدت من الفحص عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 7 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول القائم على تصوير مقطع الفيديو ، شقيقه، وطرف ثان مالك مضرب أرز كائن بدائرة مركز شرطة مشتول السوق. نتيجة خلافات مالية بينهم.

وذكرت التحريات أن الطرف الأول توجه لمركز شرطة مشتول السوق لتحرير محضر ضد الثانى، وعقب علمهما بتقدم الطرف الثانى ببلاغ للمركز تضرر خلاله من قيامهما بالتعدي عليه داخل مضرب الأرز ملكه قام أحدهما بتصوير مقطع الفيديو والإدعاء بتعدى الخدمات الأمنية عليهما ومنعهما من تحرير محضر للحيلولة دون ضبطهما.

أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا لتعديهما على مالك المضرب و ادعائهما الكاذب بمنع أحد أفراد الشرطة لهما من تحرير محضر بالواقعة والتعدى على أحدهما.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

