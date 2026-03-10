إعلان

ميرتس: التخلي عن الطاقة النووية في ألمانيا لا رجعة فيه رغم كونه خطأً استراتيجياً

كتب : د ب أ

05:41 م 10/03/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن قرار التخلي عن الطاقة النووية في ألمانيا أصبح أمراً لا رجعة فيه.

وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، قال ميرتس في برلين اليوم الثلاثاء إنه شخصياً يشارك وجهة نظر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي سبق أن اعتبرت التخلي عن الطاقة النووية خطأً استراتيجياً. وأضاف أن الحكومات الألمانية السابقة هي التي اتخذت قرار التخلي عن الطاقة النووية، وتابع رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" القرار لا رجعة فيه. أنا آسف لذلك، لكن هذا هو الواقع".

وأوضح ميرتس أن الحكومة الاتحادية تركز حالياً على تحسين سياسة الطاقة، مشيراً إلى ضرورة توسيع شبكات الكهرباء وزيادة إمدادات الطاقة.

وتراهن الحكومة الاتحادية على إجراءات أخرى من بينها بناء محطات جديدة للطاقة تعمل بالغاز؛ حيث من المقرر أن تدعم هذه المحطات التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وأن تعمل كـ "مصدر احتياطي" في أوقات غياب أشعة الشمس أو توقف الرياح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريدريش ميرتس ألمانيا الطاقة النووية أورسولا فون دير لاين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
اقتصاد

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
شئون عربية و دولية

هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
فنانة استعراضية.. تعرف على ضيفة حلقة الليلة من "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

فنانة استعراضية.. تعرف على ضيفة حلقة الليلة من "رامز ليفل الوحش"
لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين