الإعدام شنقًا لعاطل قتل والده أثناء صلاة الفجر

كتب : أحمد عادل

03:44 م 10/03/2026

محاكمة تعبيرية

كتب- أحمد عادل:
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة إسلام إسماعيل محمد الجبيلي بالإعدام شنقًا بعد إدانته بقتل والده طعنًا داخل منزله بدائرة قسم شرطة الخليفة، مستغلًا انشغال المجني عليه بأداء صلاة الفجر.

الخلافات الأسرية والمخدرات وراء الجريمة البشعة

كشف التحقيق أن المتهم كان دائم الخلاف مع والده بسبب إدمانه المخدرات، بينما كان الأب يحاول إقناعه بالإقلاع وتحمل المسؤولية، وتفاقمت المشاكل بعد وفاة والدة المتهم قبل عامين، وإقامته مع زوجته وأطفاله في منزل والده.

تنفيذ الجريمة والتفاصيل الدموية

في ليلة الواقعة، نشبت مشادة بين المتهم وزوجته، فغادرت المنزل قبل الفجر، ليبقى المتهم ووالده بمفردهما، ثم باغته بسكين داخل غرفة الطعام موجهًا له عدة طعنات في الصدر والبطن والوجه، ما أسفر عن وفاته فورًا، واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الجريمة.

محكمة الجنايات اعدام المتهم قتل الاب

