أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية، عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية تعديل أسعار الوقود والغاز، في خطوة استهدفت ضبط حركة النقل، وتنظيم خطوط السير، ومنع أي مغالاة في الأجرة على المواطنين، مع مراعاة طبيعة المسافات الطويلة التي تربط مراكز الوادي الجديد ببعضها وبالمحافظات المجاورة.

تعريفة الأجرة وخطوط السير

وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، أن تعريفة الأجرة الجديدة شملت سيارات السرفيس، ونقل الأقاليم، والتاكسي الأبيض، وذلك في ضوء زيادة أسعار الوقود، وما ترتب عليها من تغير في تكلفة التشغيل على مختلف خطوط السير داخل الوادي الجديد وخارجه.

وأوضحت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تعريفة الأجرة جرى تحديدها وفق مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق، مشيرة إلى أن المحافظة حرصت على التنسيق مع المحافظات المجاورة المرتبطة معها بخطوط السير، من أجل توحيد تعريفة الأجرة على الجانبين، ومنع استغلال الركاب.

وأضافت أن الوادي الجديد راعت، عند إقرار تعريفة الأجرة الجديدة، الظروف الاقتصادية الحالية، مع الحفاظ على انتظام الخدمة في خطوط السير، خاصة أن الوادي الجديد من أكثر المحافظات التي تعتمد على النقل البري لمسافات طويلة.

أسعار الوقود الجديدة

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قررت تعديل أسعار الوقود والغاز اعتبارًا من الثلاثاء 10 مارس، الساعة الثالثة صباحًا، إذ ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا، كما ارتفع السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.

وشمل القرار أيضًا زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهًا، والأسطوانة التجارية زنة 25 كجم من 450 إلى 550 جنيهًا، إلى جانب رفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة النقل وتعريفة الأجرة في مختلف خطوط السير.

مبررات الزيادة

وأشارت وزارة البترول، في بيانها، إلى أن القرار جاء في ظل أوضاع استثنائية تشهدها أسواق الطاقة العالمية، نتيجة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما تبعها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والاستيراد والإنتاج المحلي، بما فرض ضغوطًا إضافية على أسعار الوقود.

