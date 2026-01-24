دفاع المتهم الأول بقضية رمضان صبحي يدفع ببطلان أقوال الشهود

كتب- أحمد عادل:

بدأت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، على حكم أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل.

وظهر رمضان صبحي داخل قفص الاتهام مرتديًا كمامة وملابس السجن الزرقاء، حيث أنكر الاتهام أمام المحكمة. وطالب دفاع المتهم الأول، يوسف، ببراءة موكله، ودفع الخطأ في ركن الإسناد في أمر الإحالة، وبطلان أقوال شهادة الشهود.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قد قضت بالحبس سنة مع الشغل لرمضان صبحي، وكذلك للمتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلًا منه، وبرأت المتهم الثالث، وحكمت بالحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب، في قضية التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وتقدم أشرف عبد العزيز باستئناف رسمي على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي لمدة عام مع الشغل أمام محكمة الاستئناف المختصة، مطالبًا بإلغائه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بأبو النمرس. وخلال الاستماع إلى أقوال المتهم، اعترف بحصوله على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ إن محاولة أداء الامتحان بدلًا من اللاعب تم اكتشافها خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة إلى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

