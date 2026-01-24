قال المحامي شادي البرقوقي، دفاع رمضان صبحي، خلال مرافعته أمام محكمة مستأنف جنايات الجيزة اليوم السبت، إن استئناف اللاعب على حكم أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل جاء بعد واقعة "اتخذت مسارًا يفوق حجمها".

وأضاف البرقوقي أن أروقة النيابة تمتلئ بقضايا التزوير التي تُحفظ فيها التحقيقات عادة، لكن الشهرة تجعل بعض القضايا تتصدر العناوين، مؤكدًا أن الشهرة لها جانب إيجابي لكنها تحمل سلبيات أيضًا.

وأشار إلى أن اللاعب الماثل أمام المحكمة لا يعرف سوى الملعب والاهتمام بتدريبه، واستمر في عمله بشكل طبيعي، إلا أن ظهرت حاجة ماسة لإثبات قيده في أحد المعاهد لاستكمال مسيرته الكروية وتمكينه من السفر مع فريقه بسبب عدم تأديته للخدمة العسكرية.

وأوضح البرقوقي أن اللاعب لجأ إلى المتهم الرابع الهارب، الذي باشر منفردًا استصدار إثبات القيد، مؤكدًا أن الغاية لم تكن الحصول على شهادة تعليمية، وإنما إثبات القيد فقط.

وظهر رمضان صبحي داخل قفص الاتهام مرتديًا كمامة وملابس السجن الزرقاء، حيث أنكر الاتهام أمام المحكمة. وطالب دفاع المتهم الأول، يوسف، ببراءة موكله، ودفع الخطأ في ركن الإسناد في أمر الإحالة، وبطلان أقوال الشهود.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قد قضت بالحبس سنة مع الشغل لرمضان صبحي، وكذلك للمتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلًا منه، وبرأت المتهم الثالث، وحكمت بالحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب، في قضية التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وتقدم أشرف عبد العزيز باستئناف رسمي على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي لمدة عام مع الشغل أمام محكمة الاستئناف المختصة، مطالبًا بإلغائه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد المعاهد، وخلال الاستماع إلى أقوال المتهم، اعترف بحصوله على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ إن محاولة أداء الامتحان بدلًا من اللاعب تم اكتشافها خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة إلى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.