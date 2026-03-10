أكدت الحكومة الإسرائيلية، أن هدفها ليس خوض حرب مفتوحة أو طويلة الأمد مع إيران، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين منذ أواخر فبراير الماضي، وسط تنسيق متواصل مع الولايات المتحدة بشأن مسار الصراع وتوقيته المحتمل للانتهاء.

وقال جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي إن بلاده لا تسعى إلى خوض حرب لا نهاية لها مع إيران، مشيراً إلى أن تل أبيب ستجري مشاورات مع الولايات المتحدة عندما ترى أن الوقت مناسب لبحث إنهاء الصراع.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تخطط لحرب طويلة الأمد، لكنه رفض في الوقت نفسه تحديد موعد واضح لنهاية العمليات العسكرية الجارية.

وفي سياق متصل، حذر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أن المواجهة العسكرية مع إيران ما زالت مستمرة ولم تصل إلى نهايتها.

وقال "نتنياهو"، إن الضربات التي تنفذها إسرائيل ضد أهداف داخل إيران تسهم في إضعاف النظام الحاكم هناك، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل.

وأضاف أن الهدف النهائي يتمثل في مساعدة الشعب الإيراني على التخلص مما وصفه بالاستبداد، مؤكداً أن مسألة تغيير النظام في طهران تعتمد في النهاية على الشعب الإيراني نفسه.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الجارية قد تهيئ الظروف لحدوث انتفاضة داخل إيران تؤدي إلى تغيير سياسي في البلاد.

ولفت إلى أن إسرائيل تأمل أن تؤدي الضربات العسكرية إلى إضعاف القيادة الإيرانية وفتح الباب أمام تحول سياسي داخلي، وهي رؤية سبق أن تحدث عنها نتنياهو في أكثر من مناسبة عندما دعا الإيرانيين إلى الإطاحة بقيادتهم.

وبدأت العمليات العسكرية الواسعة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير الماضي، حيث استهدفت الضربات عدة مدن إيرانية رئيسية، من بينها طهران.

وأوضح البيت الأبيض آنذاك أن العملية جاءت رداً على ما وصفه بتهديدات صاروخية ونووية إيرانية.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية رد واسعة النطاق تضمنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه ما قال إنها أهداف إسرائيلية وأميركية.