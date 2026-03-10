إعلان

التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار

كتب : علي عبد المنعم

12:28 م 10/03/2026

مع إعلان الحكومة تحريك أسعار البنزين والسولار، سارعت المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية إلى اعتماد ونشر التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات، بما يشمل سيارات السرفيس والتاكسي والأتوبيسات والنقل الجماعي، وذلك لضبط حركة النقل ومنع استغلال المواطنين.

وجاءت القرارات بالتزامن مع توجيهات بتعليق الملصقات الرسمية للتعريفة الجديدة في المواقف الرئيسية وعلى سيارات الأجرة، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وشهدت الساعات الأولى بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود إعلان عدد كبير من المحافظات التعريفة المحدثة لخطوط السير الداخلية وبين المراكز والقرى، مع تحديد قيمة الزيادة بما يتناسب مع مسافة كل خط وتكلفة التشغيل، في محاولة لتحقيق التوازن بين مصلحة السائقين وعدم تحميل الركاب أعباء إضافية غير مبررة.

وينشر مصراوي التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في مختلف المحافظات، بعد اعتمادها رسميًا عقب زيادة أسعار البنزين والسولار، إلى جانب أبرز قرارات المحافظات وإجراءات المتابعة والرقابة لضمان الالتزام بالتسعيرة المحددة داخل المواقف وعلى خطوط السير المختلفة.


ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور

تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة بالمنيا بعد زيادة أسعار الوقود

زيادة أسعار الوقود.. تعريفة الأجرة والسرفيس الجديدة في بورسعيد

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود

زيادة أسعار الوقود.. تعريفة الأجرة والسرفيس الجديدة في بورسعيد

زيادة أسعار الوقود.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات

زيادة البنزين.. تعريفة الركوب الجديدة في البحيرة للسرفيس والتاكسي

محافظ أسيوط يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد تحريك أسعار الوقود

محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

