أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، قرارًا بتكليف محمد بدر رياض، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بتسيير أعمال مدير المديرية، وذلك خلفًا للدكتورة أمل الهواري بعد بلوغها السن القانونية للمعاش.

ويأتي القرار في إطار حرص محافظة بني سويف على استمرار انتظام العمل داخل مديرية التربية والتعليم، وضمان سير العملية التعليمية بكفاءة خلال الفترة المقبلة.

ويُعد محمد بدر رياض من القيادات التعليمية بالمحافظة، حيث كان يشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، وشارك في متابعة عدد من الملفات التعليمية والإدارية بالمديرية خلال الفترة الماضية.