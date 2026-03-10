إعلان

محمد بدر قائما بأعمال مدير مديرية التعليم في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

05:40 م 10/03/2026

محافظ بني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، قرارًا بتكليف محمد بدر رياض، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بتسيير أعمال مدير المديرية، وذلك خلفًا للدكتورة أمل الهواري بعد بلوغها السن القانونية للمعاش.

ويأتي القرار في إطار حرص محافظة بني سويف على استمرار انتظام العمل داخل مديرية التربية والتعليم، وضمان سير العملية التعليمية بكفاءة خلال الفترة المقبلة.

ويُعد محمد بدر رياض من القيادات التعليمية بالمحافظة، حيث كان يشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، وشارك في متابعة عدد من الملفات التعليمية والإدارية بالمديرية خلال الفترة الماضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ بني سويف محمد بدر رياض أمل الهواري تعليم بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدبولي للمواطنين: اعذرونا
أخبار مصر

مدبولي للمواطنين: اعذرونا
بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
شئون عربية و دولية

بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
أخبار المحافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
إسرائيل: لا نسعى لحرب مفتوحة مع إيران ونتشاور مع واشنطن بشأن إنهاء الصراع
شئون عربية و دولية

إسرائيل: لا نسعى لحرب مفتوحة مع إيران ونتشاور مع واشنطن بشأن إنهاء الصراع

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين