دفاع رمضان صبحي يطالب بالبراءة: اللاعب لم يعرف شيئًا عن الواقعة

طالب المحامي شادي البرقوقي، دفاع رمضان صبحي، بالبراءة تأسيسًا على انتفاء القصد الجنائي، واحتياطيًا بتخفيف الحكم ووقف التنفيذ، خلال مرافعته أمام محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم السبت، لنظر استئناف اللاعب على حكم أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل.

وقال البرقوقي: "رمضان يا فندم ميعرفش حاجة عن الواقعة، ولو أخطأ في شيء فسيكون نتيجة إهمال جسيم، وأوكل الأمر بالكامل للمتهم الرابع."

وأضاف أن أروقة النيابة تمتلئ بقضايا التزوير التي تُحفظ فيها التحقيقات عادة، لكن الشهرة تجعل بعض القضايا تتصدر العناوين، مؤكدًا أن الشهرة لها جانب إيجابي لكنها تحمل سلبيات أيضًا.

وأشار إلى أن اللاعب لا يعرف سوى الملعب والاهتمام بتدريبه، واستمر في عمله بشكل طبيعي، إلا أن ظهرت حاجة ماسة لإثبات قيده في أحد المعاهد لاستكمال مسيرته الكروية وتمكينه من السفر مع فريقه بسبب عدم تأديته للخدمة العسكرية.

وظهر رمضان صبحي داخل قفص الاتهام مرتديًا كمامة وملابس السجن الزرقاء. وطالب دفاع المتهم الأول، يوسف، ببراءة موكله، ودفع الخطأ في ركن الإسناد بأمر الإحالة، وبطلان أقوال الشهود.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد المعاهد، واعترف بحصوله على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ إن محاولة أداء الامتحان بدلًا من اللاعب تم اكتشافها خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة إلى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

