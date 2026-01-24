إعلان

دفاع رمضان صبحي يطالب بالبراءة: اللاعب لم يعرف شيئًا عن الواقعة

كتب : أحمد عادل

01:03 م 24/01/2026 تعديل في 01:40 م

رمضان صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب المحامي شادي البرقوقي، دفاع رمضان صبحي، بالبراءة تأسيسًا على انتفاء القصد الجنائي، واحتياطيًا بتخفيف الحكم ووقف التنفيذ، خلال مرافعته أمام محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم السبت، لنظر استئناف اللاعب على حكم أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل.

وقال البرقوقي: "رمضان يا فندم ميعرفش حاجة عن الواقعة، ولو أخطأ في شيء فسيكون نتيجة إهمال جسيم، وأوكل الأمر بالكامل للمتهم الرابع."

وأضاف أن أروقة النيابة تمتلئ بقضايا التزوير التي تُحفظ فيها التحقيقات عادة، لكن الشهرة تجعل بعض القضايا تتصدر العناوين، مؤكدًا أن الشهرة لها جانب إيجابي لكنها تحمل سلبيات أيضًا.

وأشار إلى أن اللاعب لا يعرف سوى الملعب والاهتمام بتدريبه، واستمر في عمله بشكل طبيعي، إلا أن ظهرت حاجة ماسة لإثبات قيده في أحد المعاهد لاستكمال مسيرته الكروية وتمكينه من السفر مع فريقه بسبب عدم تأديته للخدمة العسكرية.

وظهر رمضان صبحي داخل قفص الاتهام مرتديًا كمامة وملابس السجن الزرقاء. وطالب دفاع المتهم الأول، يوسف، ببراءة موكله، ودفع الخطأ في ركن الإسناد بأمر الإحالة، وبطلان أقوال الشهود.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد المعاهد، واعترف بحصوله على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ إن محاولة أداء الامتحان بدلًا من اللاعب تم اكتشافها خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة إلى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

اقرأ أيضا:

شريف إكرامي يساند رمضان صبحي في أولى جلسات الاستئناف على حكم الحبس

مرتديًا كمامة وملابس السجن الزرقاء.. بدء استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه عامًا بتهمة التزوير

دفاع المتهم الأول بقضية رمضان صبحي يدفع ببطلان أقوال الشهود

دفاع رمضان صبحي: القضية اتخذت مسارًا يفوق حجمها واللاعب تم حبسه ضريبة الشهرة

أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء | صور

رمضان صبحي ينفي التزوير أمام المحكمة: كنت أريد البقاء مقيدًا بالمعهد فقط

دفاع رمضان صبحي يطالب بالبراءة: اللاعب لم يعرف شيئًا عن الواقعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شادي البرقوقي رمضان صبحي محكمة مستأنف جنايات الجيزة النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي: "اللي استشهد مسقطش.. ده باقي"
أخبار مصر

السيسي: "اللي استشهد مسقطش.. ده باقي"
أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
رياضة محلية

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
أخبار مصر

وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
مصراوى TV

إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد
مصراوي ستوري

حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام