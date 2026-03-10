إعلان

خلافات الجيرة تشعل خناقة بالشوم بين جيران طهطا

كتب : رمضان يونس

04:47 م 10/03/2026

مشاجرة الجيران

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بسوهاج.

تلقى قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا بتاريخ 28 فبراير الماضى، حدوث مشاجرة بين طرف أول "أحد الأشخاص ، شقيقه " مصابان بجروح وكدمات متفرقة"، طرف ثان "مالك ورشة ، نجليه "مصابين بجروح وسحجات متفرقة"، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك لخلافات أسرية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بعصا خشبية كانت بحوزتهم مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.


اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

