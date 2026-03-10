إعلان

هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية

كتب : وكالات

03:05 م 10/03/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة تمتلك إرادة قوية لمواصلة الحرب، لكنه شدد على أن الصراع الحالي لن يكون مفتوحاً أو ممتداً بلا نهاية.

وأوضح هيجسيث، في تصريحات صحفية، أنه لم يحدد إطاراً زمنياً للحرب، مضيفاً: "إرادتنا لا حدود لها"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العمليات العسكرية لن تتحول إلى حرب طويلة الأمد.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يحدد الأهداف النهائية للحرب، مؤكداً أن الرئيس وضع مهمة محددة وواضحة للقوات الأمريكية.

وأضاف: "ليس من دوري أن أحدد ما إذا كنا في بداية الحرب أو منتصفها أو نهايتها، فهذه قرارات يتخذها الرئيس وسيواصل توضيحها".

بيت هيجسيث الولايات المتحدة إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج ترامب الرئيس الأمريكي

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
