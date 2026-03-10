قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة تمتلك إرادة قوية لمواصلة الحرب، لكنه شدد على أن الصراع الحالي لن يكون مفتوحاً أو ممتداً بلا نهاية.

وأوضح هيجسيث، في تصريحات صحفية، أنه لم يحدد إطاراً زمنياً للحرب، مضيفاً: "إرادتنا لا حدود لها"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العمليات العسكرية لن تتحول إلى حرب طويلة الأمد.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يحدد الأهداف النهائية للحرب، مؤكداً أن الرئيس وضع مهمة محددة وواضحة للقوات الأمريكية.

وأضاف: "ليس من دوري أن أحدد ما إذا كنا في بداية الحرب أو منتصفها أو نهايتها، فهذه قرارات يتخذها الرئيس وسيواصل توضيحها".