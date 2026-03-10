إعلان

تفاصيل مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشيخ زايد

كتب : محمد الصاوي

05:38 م 10/03/2026

جثة - أرشيفية

لقي شخص مصرعه في حادث مروري بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره للطريق في مدينة الشيخ زايد ، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تفاصيل مصرع شخص صدمته سيارة بالشيخ زايد

وتلقى مشرف غرف العمليات، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في مدينة الشيخ زايد، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة ملاكي مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتوفي على الفور.

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وجرى القبض على مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الشيخ زايد الخدمات الأمنية سيارة ملاكي كاميرات المراقبة مصرع شخص

