شريف إكرامي يساند رمضان صبحي في أولى جلسات الاستئناف على حكم الحبس

كتب : أحمد عادل

10:20 ص 24/01/2026

اللاعب شريف إكرامي

وصل شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، إلى مقر محكمة الاستئناف لدعم رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، تزامنًا مع بدء أولى جلسات نظر استئنافه على حكم أول درجة الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قد حددت جلسة 24 يناير الجاري لنظر الاستئناف، بعد أن قضت بمعاقبة رمضان صبحي والمتهم الثاني، الذي أدى الامتحان بدلًا منه، بالحبس سنة مع الشغل، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث، والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، حيث اعترف المتهم خلال التحقيقات بحصوله على مقابل مادي نظير دخوله لجنة الامتحان وأداء الاختبار نيابة عن اللاعب.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت رمضان صبحي وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التزوير، وقررت في وقت سابق إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع استمرار التحقيقات وسماع أقوال باقي المتهمين في القضية.

