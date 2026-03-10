وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى المواطنين، أكد فيها وعي الدولة التام بحجم الضغوط الكبيرة التي يواجهها المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يعيشها العالم.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "نطلب من المواطنين أن يلتمسوا العذر لنا عند اتخاذ بعض الإجراءات التي لم تكن الحكومة تنوي تنفيذها في الظروف العادية، ولكن في ظل الأوضاع الراهنة لم يكن أمامنا بديل سوى تحمل جزء من الأعباء على الدولة، فيما يتحمل المواطن الجزء الآخر خلال هذه الفترة الاستثنائية، التي نأمل أن تنتهي في أقصر وقت ممكن".

وأضاف رئيس الوزراء: "ندخل هذه الأزمة اليوم بوضع أقوى بكثير من الأزمات السابقة، وهدفنا الرئيسي هو استمرار منظومة الاقتصاد بأقصى قدر من النشاط، وتشغيل عجلة الإنتاج للحفاظ على معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري".

كانت وزارة البترول قد أعلنت رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.

وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

اقرأ أيضًا:

تضحيات ستظل وسام عزة وفداء.. وزير الداخلية يهنئ قادة القوات المسلحة "بيوم الشهيد"



