إعلان

مدبولي للمواطنين: اعذرونا

كتب : أحمد جمعة

02:03 م 10/03/2026 تعديل في 02:05 م

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى المواطنين، أكد فيها وعي الدولة التام بحجم الضغوط الكبيرة التي يواجهها المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يعيشها العالم.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "نطلب من المواطنين أن يلتمسوا العذر لنا عند اتخاذ بعض الإجراءات التي لم تكن الحكومة تنوي تنفيذها في الظروف العادية، ولكن في ظل الأوضاع الراهنة لم يكن أمامنا بديل سوى تحمل جزء من الأعباء على الدولة، فيما يتحمل المواطن الجزء الآخر خلال هذه الفترة الاستثنائية، التي نأمل أن تنتهي في أقصر وقت ممكن".

وأضاف رئيس الوزراء: "ندخل هذه الأزمة اليوم بوضع أقوى بكثير من الأزمات السابقة، وهدفنا الرئيسي هو استمرار منظومة الاقتصاد بأقصى قدر من النشاط، وتشغيل عجلة الإنتاج للحفاظ على معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري".

كانت وزارة البترول قد أعلنت رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.

وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

اقرأ أيضًا:

تضحيات ستظل وسام عزة وفداء.. وزير الداخلية يهنئ قادة القوات المسلحة "بيوم الشهيد"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء البترول البنزين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات
اقتصاد

زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات
كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
اقتصاد

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
شئون عربية و دولية

بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين