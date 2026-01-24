أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء | صور



كتب- أحمد عادل

ظهر اللاعب رمضان صبحي بملابس السجن الزرقاء اليوم السبت، أثناء نظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة استئناف اللاعب على حكم أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل.

وأمر القاضي بإخراج اللاعب من قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة. وأنكر رمضان صبحي التهمة الموجهة إليه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، وقال: "أنا خدت الإعفاء بسبب أني معايا إقامة بالخارج، وقتها كان ينفع أخد الإعفاء مقابل مبلغ بالدولار. وبأذنك يا ريس، والله العظيم الموضوع ما أعرفش عنه شيئًا، أنا كنت عايز أفضل مقيد بالمعهد لحد ما أروح وأنتظم."

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد المعاهد، واعترف بحصوله على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ إن محاولة أداء الامتحان بدلًا من اللاعب تم اكتشافها خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة إلى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

