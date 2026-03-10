قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن رفع أسعار الوقود هو قرار اضطراري، مؤكدًا: "لا يوجد شعب يفرح بالزيادة، ولا توجد حكومة ستفرح بإزعاج مواطنيها، فالحكومات تعمل على إسعاد الناس".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والبترول والتموين.

وأضاف رشوان: "الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أن هذا الشعب هو البطل الذي تحمل على مدار السنوات الماضية، ويستحق كل خير، ولا أظن أن الحكومة تسعى لإيذاء المواطنين".

وتابع: "المعادلة الصعبة هي الحفاظ على المواطن والاقتصاد معًا، فلا يمكن للاقتصاد أن يعيش بدون مواطنين، وكذلك لا يمكن للمواطنين العيش بدون اقتصاد مستقر".

اقرأ أيضًا:

تضحيات ستظل وسام عزة وفداء.. وزير الداخلية يهنئ قادة القوات المسلحة "بيوم الشهيد"



