إعلان

بسبب خلافات عائلية.. ضبط متهم بتهشيم سيارة في القليوبية

كتب : عاطف مراد

03:31 م 10/03/2026

ضبط متهم -ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بتهشيم سيارة وإلقاء الحجارة عليها، ما تسبب في إحداث تلفيات بها، فضلا عن التعدي على مالكها بالسب بمحافظة القليوبية.

بلاغ بالواقعة

وبالفحص، تبين أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة الخصوص من مالك السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وهو محاسب ومقيم بدائرة القسم، تضرر فيه من عاطل، تبين أنه شقيق زوجة شقيقه، ومقيم بذات الدائرة.

التعدي وإتلاف السيارة

وأوضح المُبلغ أن المشكو في حقه قام بالتعدي عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما قام برشق سيارته بالحجارة وإحداث تلفيات بها، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما.

ضبط المتهم واعترافه

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب تلك الخلافات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على شخص خلافات عائلية تهشيم سيارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
اقتصاد

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
أخبار مصر

وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
شئون عربية و دولية

بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
مدبولي للمواطنين: اعذرونا
أخبار مصر

مدبولي للمواطنين: اعذرونا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين