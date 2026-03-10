كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بتهشيم سيارة وإلقاء الحجارة عليها، ما تسبب في إحداث تلفيات بها، فضلا عن التعدي على مالكها بالسب بمحافظة القليوبية.

بلاغ بالواقعة

وبالفحص، تبين أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة الخصوص من مالك السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وهو محاسب ومقيم بدائرة القسم، تضرر فيه من عاطل، تبين أنه شقيق زوجة شقيقه، ومقيم بذات الدائرة.

التعدي وإتلاف السيارة

وأوضح المُبلغ أن المشكو في حقه قام بالتعدي عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما قام برشق سيارته بالحجارة وإحداث تلفيات بها، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما.

ضبط المتهم واعترافه

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب تلك الخلافات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.