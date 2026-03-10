إعلان

مدبولي: الحكومة تتحمل جزءًا من الزيادة لضمان استقرار الاقتصاد

كتب : محمد نصار

02:14 م 10/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تساؤلات المواطنين بشأن مدى استعداد الحكومة المسبق للأزمة الحالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء الخارجية والمالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

وقال مدبولي: "الناس هتقول لكم: طب أنتوا مش قلتوا مستعدين؟ أيوة، لدينا مخزون، لكن هناك تعاقدات مستقبلية، وزي كل دول العالم، يتم الدخول في هذه التعاقدات بسعر اليوم، وبالتأكيد هذا السعر له تأثير واضح، ولدينا الآن موقف محدد وقوي واستثنائي، مع زيادة غير مسبوقة، دون القدرة على توقع ما سيحدث بالضبط".

وأضاف رئيس الوزراء: "هدفنا أن يكون لدينا كل الإمدادات اللازمة للطاقة للصناعة والمنازل وكافة قطاعات الاقتصاد، فالجميع أكد أنه لا يريد توقف عجلة الإنتاج.

وختم قائلًا: "أمامنا خياران، إما الانتظار نظريًا ومحاولة الحفاظ على الأسعار، وهو ما كان سيسبب خسائر هائلة، أو اتخاذ إجراء استباقي يضمن استقرار عجلة الاقتصاد، مع تحمل جزء كبير من هذه الزيادة من جانب الحكومة".

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء البترول البنزين أسعار البنزين والسولار

