قرار عاجل من الجنح بشأن المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس المقطم

كتب : أحمد عادل

12:57 م 10/03/2026 تعديل في 01:01 م

المتهم بالتحرش بالاتوبيس

أجلت محكمة الجنح، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام أثناء عودتها من العمل في منطقة المقطم، لجلسة 24 مارس الجاري.

وحضر الشاب "أسامة" المتهم بالتحرش إلى مقر مجمع محاكم زينهم، لمتابعة أولى جلسات محاكمته بالتحرش لفظيًا بفتاة أتوبيس المقطم.

وكانت أحالت نيابة المقطم المتهم "أسامة م" - مخلى سبيله- للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامه بالتحرش لفظيًا بفتاة أتوبيس المقطم.

تحريات المباحث حول واقعة اتهام شاب بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس

وحصل "مصراوي" على نسخة من نص شهادة رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، والذي أفاد بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالتحرش اللفظي بالمجني عليها، من خلال التلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام، دون أن تتوصل تحرياته إلى ما إذا كانت تلك الألفاظ تهدف إلى الحصول على منفعة جنسية من عدمه.

وأضاف أن تحرياته بينت أن المتهم لم يقم بتتبع المجني عليها أو ملامسة جسدها إطلاقًا، وأن التقائه بها كان بمحض الصدفة البحتة، مشيرًا إلى أن التحريات لم تتوصل إلى صحة واقعة قيام المتهم بإلقاء عصا حديدية أو قالب حجري صوب المجني عليها.

كما نفى شروع المتهم في سرقة الهاتف الخاص بالمجني عليها، موضحًا أن غرضه من محاولة الإمساك بالهاتف النقال كان منعها من تصويره.

