"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

كتب : صابر المحلاوي

12:43 م 15/01/2026 تعديل في 01:38 م

بطاقة الرقم القومي

أصبحت عملية استخراج بطاقة الرقم القومي أسهل من أي وقت مضى، فبدلًا من التوجه إلى السجل المدني والانتظار لفترات طويلة، أصبح بإمكان أي مواطن الآن إصدار بطاقته الشخصية إلكترونيًا من المنزل بخطوات بسيطة وسريعة.

ومع تطوير خدمات وزارة الداخلية، بات بإمكان المواطنين استخراج بطاقاتهم الشخصية إلكترونيًا بالكامل، حيث جرى توفير خدمة موحدة تسمح بإدخال البيانات وسداد الرسوم واختيار نوع الاستمارة المناسبة، ليصل الطلب إلى السجل المدني دون أي مجهود من جانب المواطن.

الخطوات الكاملة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

- الدخول إلى الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني بوزارة الداخلية.

- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة داخل النموذج الإلكتروني.

- اختيار وسيلة الدفع المناسبة لسداد رسوم استخراج البطاقة.

- قراءة الإرشادات والتعليمات والموافقة على الشروط.

- مراجعة البيانات جيدًا قبل الإرسال، خاصة المهنة والعنوان، على أن يكون الطلب مقدمًا من صاحب البطاقة نفسه.

- اختيار نوع الاستمارة المناسبة حسب مدة الاستلام.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي لعام 2025

- الاستمارة الفورية: استلام البطاقة فورًا — 800 جنيه.

- استمارة VIP: تصدر خلال ساعتين — 515 جنيهًا.

- الاستمارة الخاصة: الاستلام خلال 24 ساعة — 175 جنيهًا.

- الاستمارة العاجلة: الاستلام بعد 3 أيام — 125 جنيهًا.

- الاستمارة العادية: تصدر خلال 15 يومًا — 50 جنيهًا.

بطاقة الرقم القومي السجل المدني خدمات وزارة الداخلية

