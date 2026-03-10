قال رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الثلاثاء، إن روسيا هي الفائز الوحيد في الحرب الجارية بالشرق الأوسط.

وأوضح كوستا خلال كلمة له أمام سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "حتى الآن، هناك فائز واحد فقط في هذه الحرب — وهو روسيا".

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة، وتحويل القدرات العسكرية، وتراجع الاهتمام بأوكرانيا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، هي من بين العوامل التي تعود بالنفع على الكرملين.

وقال كوستا: "تكتسب روسيا موارد جديدة لتمويل حربها ضد أوكرانيا مع ارتفاع أسعار الطاقة. وتستفيد من تحويل القدرات العسكرية التي كان من الممكن إرسالها لدعم أوكرانيا. كما تستفيد من تراجع الاهتمام بالجبهة الأوكرانية بينما تأخذ الحرب في الشرق الأوسط مركز الصدارة".