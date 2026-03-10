كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام أحد الأشخاص بمحاولة تكسير قفل مخزن والتعدي على سيدة بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا.

التحقيقات في ملابسات فيديو لـ مشاجرة بني مزار

وتبين من التحقيقات أن بتاريخ 3 من الشهر الجاري تم تنفيذ قرار تمكين لشقة سكنية لأحد المنازل لصالح سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة مطاي ضد عامل مقيم بدائرة بني مزار.

وعقب استلام السيدة للشقة، قامت بوضع قفل على مخزن بالطابق الأرضي بالمكان، وهو محل نزاع قضائي بينها وبين نفس الشخص.

على إثر ذلك، قام العامل بكسر القفل، فيما قامت والدته بالتعدي عليها بالسب. وتم ضبط المتهم ووالدته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.