إعلان

ضبط عامل ووالدته لاتهامهما بمحاولة تكسير قفل مخزن والتعدي على سيدة بالمنيا

كتب : صابر المحلاوي

12:49 م 10/03/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام أحد الأشخاص بمحاولة تكسير قفل مخزن والتعدي على سيدة بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا.

التحقيقات في ملابسات فيديو لـ مشاجرة بني مزار

وتبين من التحقيقات أن بتاريخ 3 من الشهر الجاري تم تنفيذ قرار تمكين لشقة سكنية لأحد المنازل لصالح سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة مطاي ضد عامل مقيم بدائرة بني مزار.

وعقب استلام السيدة للشقة، قامت بوضع قفل على مخزن بالطابق الأرضي بالمكان، وهو محل نزاع قضائي بينها وبين نفس الشخص.

على إثر ذلك، قام العامل بكسر القفل، فيما قامت والدته بالتعدي عليها بالسب. وتم ضبط المتهم ووالدته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط عامل المنيا بني مزار نزاع قضائي محاولة تكسير مخزن تعدي على سيدة ضبط المتهم والدة المتهم النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق
اقتصاد

شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق

التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار
أخبار المحافظات

التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار
كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
اقتصاد

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
مدبولي للمواطنين: اعذرونا
أخبار مصر

مدبولي للمواطنين: اعذرونا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين