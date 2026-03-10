زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات

كتب- أحمد الخطيب:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، بواقع 3 جنيهات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء.

جاءت الزيادة الأخيرة استثنائيًا نتيجة تطورات الأحداث في الشرق الأوسط والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، التي تسببت في رفع أسعار الوقود عالميًا وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

كانت الحكومة المصرية تراجع أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.

تم تأسيس لجنة التسعير التلقائي لمراجعة أسعار الوقود في 2016، وتعتمد آلية التسعير التلقائي على ربط سعر المواد البترولية بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.

تضم اللجنة ممثلين من كل من وزارة البترول، وممثلين من وزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

تتضمن اختصاصات اللجنة متابعة المعادلة السعرية للمواد البترولية بصورة ربع سنوية، وربط أسعارها المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وسعر الصرف، إلى جانب متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.

وارتفع سعر بنزين 80 من سعر 2.35 جنيه إلى 20.75 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 783%، وزاد سعر بنزين 92 من 3.5 جنيه إلى 22.25 جنيه بنسبة زيادة قدرها 535.7%، كما ارتفع سعر بنزين 95 من 7.75 إلى 24 جنيهاً بنسبة ارتفاع قدرها 209.7%.

رحلة زيادة أسعار الوقود منذ تأسيس لجنة التسعير

نوفمبر 2016 بداية الزيادة

رفعت اللجنة أسعار الوقود في أول اجتماع لها، ليرتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلًا من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه، وارتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه وأسطوانة البوتاجاز من 8 إلى 15 جنيهًا للتر.

يونيو 2017

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات، والسولار إلى 3.65 جنيه، وأصبحت أسطوانة البوتاجاز بسعر 30 جنيهًا للتر.

يونيو 2018

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 5.5 جنيه، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيه، والسولار إلى 5.5 جنيه للتر.

يوليو 2019

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات، وبنزين 95 إلى 9 جنيهات، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر الواحد.

في أكتوبر 2019 كان أول انخفاض

انخفض سعر البنزين بأنواعه الثلاثة بمقدار 25 قرشًا، ليبلغ سعر بنزين 80 نحو 6.30 جنيه، وبنزين 92 نحو 7.30 جنيه، وبنزين 95 نحو 8.75 جنيه للتر.

عودة تثبيت الأسعار في يناير 2020

قررت الحكومة تثبيت أسعار المواد البترولية تزامنا مع جائحة كورونا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

يوليو 2021

رفعت اللجنة أسعار الوقود ليسجل بنزين 80 إلى 6.85 جنيه، وبنزين 92 إلى 8.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 9.25 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر.

أبريل 2022

سجل سعر البنزين 80 نحو 7.50 جنيه، وبنزين 92 نحو 8.75 جنيه، وبنزين 95 نحو 9.75 جنيه، والسولار نحو 7.25 جنيه للتر.

يناير 2023

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 8.25 جنيه، وزاد سعر بنزين 92 إلى 9.75 جنيه، و10.75 جنيه لبنزين 95، وزاد السولار إلى 7.75 جنيه للتر.

ارتفعت الأسعار 3 مرات خلال 2024

مارس 2024

ارتفع سعر بنزين 80 إلى11 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وبنزين 95 إلى 13.5 جنيه، والسولار إلى 10 جنيهات للتر.

يوليو 2024

ارتفعت الأسعار مجدداً، حيث سجل سعر بنزين 80 نحو 12.25 جنيه، وبنزين 92 بـ13.75 جنيه، وبنزين 95 بـ15 جنيه، والسولار إلى11.5 جنيه للتر.

أكتوبر 2024

رفعت اللجنة الأسعار لمدة 6 أشهر، حيث سجل سعر بنزين 80 نحو 13.25 جنيه، ووصل سعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيه، والسولار إلى 13.5 جنيه للتر الواحد.

أبريل 2025

رفعت اللجنة بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر، والسولار إلى 15.5 جنيه للتر.

أكتوبر 2025

رفعت اللجنة الأسعار مجددًا حيث سجل بنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 21 جنيها للتر، والسولار إلى 17.5 جنيه للتر.

مارس 2026

رفعت اللجنة اليوم وبنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 24 جنيها للتر، والسولار إلى 20.5 جنيه للتر.