كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل مسنة على يد ابنتها وعشيقها للاستيلاء على الشقة ملكها، عن اعترافات المتهمة بتفاصيل الجريمة.

وقالت "غادة إ" في تحقيقات النيابة العامة -حصل "مصراوي" على نسخة منها-، "أنا عرفت محمد من سنتين وأول مرة شوفته كان جاي يتقدم للشغالة اللي عندي في البيت، ولما عرف إنها عملت علاقة مع طليقي قرر عدم إتمام الزواج، وبعدها زوجي طلقني والمتهم الثاني وقف جانبي في إجراءات نقل العفش من بيت طليقي وجابلي شقة في المرج الجديدة".

وتابعت: "طليقي كان بيضايقني وكتبنا عقد عرفي بيني وبين محمد، بعد فترة قطعنا العقد العرفي ورجعت أعيش مع والدتي ومحمد كان بيجي زيارة في الأول قبل ما يعيش معانا أنا ووالدتي وبنتي، وعلاقتي بوالدتي سيئة جدًا من وأنا طفلة".

وأضافت: "في 2017 تم تسجيل عقد نصف الشقة اللي إحنا عايشين فيها باسمي وحصل مشكلة بيني وبين أخويا بسبب إني اتجوزت المتهم ورفع عليا قضية بأن أمي مختلة عقلية وشكك في عقد الشقة وكسبها، وأنا حاولت أخلص من أمي بأني حطيتلها حبر في الشاي ومنوم في القهوة لكنها مكنتش بتشربهم".

واستطردت: "المتهم الثاني بدأ يعاملني معاملة سيئة وكان ساعات بيسرق مني فلوس وبيكره أمي جدًا وكان شايف إنها سبب التعاسة اللي إحنا عايشين فيها، لقيته مرة بيقولي عايزين نخلص منها ونعيش حياة نضيفة، واقترح عليا نوديها مستشفى الأمراض النفسية في العباسية لكن الدكتور النفسي لما قعد معاها مرضيش يكتب التقرير".

واختتمت المتهمة: "ولما عرفت من المحامي إن أخويا كسب القضية ودخلت أنا ومحمد الأوضة بتاعة أمي وأنا شديتها من هدومها ووقعت على الأرض، ومحمد خبطها على دماغها بالحجر وسبناها في الأوضة وخرجنا، ودخلت أنام ولما صحيت عرفت من محمد إنها ماتت وحاولنا نخفي الجثة لكن معرفناش".

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، "غادة" وعشيقها بالإعدام شنقًا بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامهما بقتل "نادية م" والدة المتهمة الأولى.