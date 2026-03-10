كتب- صابر المحلاوي:

شهدت محكمة جنح المقطم أولى جلسات محاكمة الشاب "أسامة م"، المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام أثناء عودتها من العمل، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا.

وأثارت الجلسة مفاجأة، إذ طالب دفاع المتهم بمبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بموكله، في مواجهة مطالبة دفاع المجني عليها بـ 300 ألف جنيه.

القرار، حسب المحكمة، تم تأجيله لجلسة 24 مارس؛ للنظر في الادعاء المدني واستكمال المناقشات.

وكشفت تحريات المباحث أن الواقعة كانت صدفة بحتة، دون تتبع أو ملامسة من المتهم، كما نفت التحريات صحة أي ادعاءات حول إلقاء عصا حديدية أو محاولة سرقة الهاتف، مشيرة إلى أن ما حدث كان مقتصرًا على التلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام فقط.

حضر المتهم الجلسة وسط أجواء متوترة، فيما تتابع المحكمة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد مدى مسؤولية الطرفين في تبادل المطالبات المالية.

التحريات في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

وحصل "مصراوي" على نسخة من نص شهادة رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، والذي أفاد بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالتحرش اللفظي بالمجني عليها، من خلال التلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام، دون أن تتوصل تحرياته إلى ما إذا كانت تلك الألفاظ تهدف إلى الحصول على منفعة جنسية من عدمه.

وأضاف أن تحرياته بينت أن المتهم لم يقم بتتبع المجني عليها أو ملامسة جسدها إطلاقًا، وأن التقائه بها كان بمحض الصدفة البحتة، مشيرًا إلى أن التحريات لم تتوصل إلى صحة واقعة قيام المتهم بإلقاء عصا حديدية أو قالب حجري صوب المجني عليها.

كما نفى شروع المتهم في سرقة الهاتف الخاص بالمجني عليها، موضحًا أن غرضه من محاولة الإمساك بالهاتف النقال كان منعها من تصويره.