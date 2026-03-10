واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 109134 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

الحملات المرورية: ضبط 1326 سائق

كما تم فحص 1326 سائقًا، تبين إيجابية 43 حالة لتعاطي المواد المخدرة، فيما واصلت الحملات المرورية والإنضباطية على الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت جهودها خلال نفس الفترة عن ضبط 644 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل الركاب، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات أمن ومتانة المركبات.

وفحصت الحملات 159 سائقًا بالطريق الدائري الإقليمي، تبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود وزارة الداخلية لفرض الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين.