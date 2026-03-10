أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، القرار رقم 5 لسنة 2026، بشأن إجراء حركة تكليفات جديدة لعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الإدارة الميدانية ودعم جهود تطوير الخدمات الصحية داخل منشآت الهيئة.

حافظ مديرًا عام لفرع الهيئة

وتضمنت الحركة بمحافظة جنوب سيناء، تعيين الدكتور محمد عبد الهادي حافظ، مديرًا عام لفرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، خلفًا للدكتور أيمن رخا، الذي جرى تعينه رئيسًا لإقليم القناة، بالإضافة إلى قيامه بتسيير أعمال مدير فرع الهيئة بمحافظة السويس.

العزبي نائبًا لمدير فرع الهيئة

وتكليف الدكتور هاني العزبي، نائبًا لمدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، خلفًا للدكتور أحمد الملاح، الذي جرى تعيينه مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر.

السيرة الذاتية لمدير الفرع

وحصل الدكتور محمد عبد الهادي، على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة سوهاج عام 1997، وماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية من نفس الجامعة عام 2024، كما أتم دورة الوظائف القيادية من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وخلال مسيرته المهنية شغل الدكتور عبد الهادي العديد من المناصب القيادية، من بينها مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الشئون الصحية عام 2013، ومدير إدارة المعامل بنفس المديرية عام 2024، كما تولى إدارة المعامل بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر عام 2021، قبل أن يتقلد منصب مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة، ثم مديرًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان.

السيرة الذاتية لنائب مدير الفرع

بينما يحمل الدكتور هاني العزبي، نائب مدير الفرع، سجلًا مهنيًا متميزًا في المجال الطبي والإداري، حيث حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة المنصورة عام 2000، كما حصل على دبلوم جراحة العظام من كلية طب القصر العيني عام 2005، إضافة إلى حصوله على البورد المصري في إدارة المنشآت الصحية عام 2024.

كما اجتاز العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات مكافحة العدوى، وجودة الخدمات الصحية، والحوكمة، ومكافحة الفساد من جهات تدريبية معتمدة، بما يعزز خبراته في تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وشغل الدكتور هاني العزبي عددًا من المناصب القيادية، من بينها مدير مستشفى طور سيناء العام خلال الفترة من 2018 إلى 2019، ثم مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء خلال الفترة من 2019 حتى 2021، كما تولى منصب مدير عام الطب العلاجي بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من 2021 حتى 2023.

ومنذ عام 2024 وحتى تاريخه يشغل منصب مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، و أسهم بخبراته في متابعة وتطوير مستوى الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.