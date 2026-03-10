شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق

قال خالد فكري، سكرتير عام شعبة للمخابز بغرفة القاهرةالتجارية، إن سعر رغيف العيش السياحي سيشهد زيادة بنحو 50 قرشا بعد ارتفاع سعر السولار والدقيق.

وأضاف فكري، لمصراوي، أن أغلب المخابز السياحية تستخدم السولار في تسوية الخبز، وهو ما سيؤدي لارتفاعه بنفس نسبة زيادة السولار أي بنحو 25% .

وتوقع فكري أن يرتفع سغر رغيف الهبز السياحي إلى 2.5 جنيه مقابل جنيهين.

وأشار فكري أن أسعار السولار لم ترتفع وحدها، ولمن أسعار الدقيق ارتفعت ايضا خلال الأيام الماضية بنحو 2500 جنيه للطن، وهو ما سيساهم في ارتفاع أسعار الخبز السياحي.

وأشار فكري، إلى أن وزارة التموين تدعم المخابز البلدية المدعمة، وستتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة السولار ليظل سعر رغيف الخبز على بطاقات التموين كما هو.

وقررت لجنة التسعير التلقائي، رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026، والثالثة خلال عام واحد.

ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

اقرأ أيضا:

رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات



زيادة أسعار غاز تموين السيارات والمنازل بداية من اليوم الثلاثاء- تفاصيل



رسميًا.. ارتفاع أسعار إسطوانة البوتجاز المنزلي لـ275 جنيها والتجاري إلى 550



من 5 جنيهات إلى 275 جنيهًا.. رحلة ارتفاع إسطوانة البوتاجاز منذ 2012



خبراء يوضحون أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر بعد الارتفاع الأخير



زيادة 783%.. كيف ارتفع سعر بنزين 80 في 10 سنوات؟



زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات



