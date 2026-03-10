إعلان

شعبة المخابز: أسعار الخبز السياحي سترتفع بسبب زيادة السولار والدقيق

كتب : دينا خالد

01:04 م 10/03/2026

العيش السياحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال خالد فكري، سكرتير عام شعبة للمخابز بغرفة القاهرةالتجارية، إن سعر رغيف العيش السياحي سيشهد زيادة بنحو 50 قرشا بعد ارتفاع سعر السولار والدقيق.
وأضاف فكري، لمصراوي، أن أغلب المخابز السياحية تستخدم السولار في تسوية الخبز، وهو ما سيؤدي لارتفاعه بنفس نسبة زيادة السولار أي بنحو 25% .
وتوقع فكري أن يرتفع سغر رغيف الهبز السياحي إلى 2.5 جنيه مقابل جنيهين.
وأشار فكري أن أسعار السولار لم ترتفع وحدها، ولمن أسعار الدقيق ارتفعت ايضا خلال الأيام الماضية بنحو 2500 جنيه للطن، وهو ما سيساهم في ارتفاع أسعار الخبز السياحي.
وأشار فكري، إلى أن وزارة التموين تدعم المخابز البلدية المدعمة، وستتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة السولار ليظل سعر رغيف الخبز على بطاقات التموين كما هو.
وقررت لجنة التسعير التلقائي، رفع سعر البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2026، والثالثة خلال عام واحد.

ويأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

اقرأ أيضا:

رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات

زيادة أسعار غاز تموين السيارات والمنازل بداية من اليوم الثلاثاء- تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار إسطوانة البوتجاز المنزلي لـ275 جنيها والتجاري إلى 550

من 5 جنيهات إلى 275 جنيهًا.. رحلة ارتفاع إسطوانة البوتاجاز منذ 2012

خبراء يوضحون أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر بعد الارتفاع الأخير

زيادة 783%.. كيف ارتفع سعر بنزين 80 في 10 سنوات؟

زاد بين 209% و783%.. رحلة رفع البنزين بأنواعه في 10 سنوات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

العيش السياحي زيادة البنزين والسولار شعبة المخابز أسعار البنزين والسولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبراء يوضحون أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر بعد الارتفاع الأخير
اقتصاد

خبراء يوضحون أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر بعد الارتفاع الأخير
"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
مصراوى TV

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين