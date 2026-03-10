قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهماً في القضية رقم 2158 لسنة 2025 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية النزهة"، لجلسة 6 يونيو المقبل للاطلاع.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية منذ عام 2014 أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال تأسيس جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والأفراد.

التحقيقات في قضية "خلية النزهة"

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع وحتى السابع، ومن التاسع وحتى التاسع والعشرين، شاركوا في الجماعة الإرهابية بتمويل أعضاءها عبر مستندات مزورة، وتقديم تسهيلات ومعونات خارج البلاد بطريقة غير مباشرة.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثلاثين وحتى الثاني والخمسين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بينما وُجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، كما وُجهت للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والخمسين والثاني والخمسين تهم ارتكاب أعمال إرهابية بالتعامل مع العملات المحلية والأجنبية خارج الإطار المصرفي الوطني.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني والعشرون، بصفته موظفًا عموميًا، تهمة أخذ رشوة للإخلال بواجباته الوظيفية، حيث حصل على مقابل لإنهاء جوازات سفر مزورة لمواطنين دون مثولهم شخصيًا، بالإضافة إلى تزوير مستندات أميرية، ووجهت تهم الاشتراك مع موظف عام في جريمة تزوير لباقي المتهمين.