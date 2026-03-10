قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرك تمامًا حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة تأتي في إطار ظرف استثنائي مؤقت.

وأضاف مدبولي أن الدولة تتابع تطورات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها قد لا تكون ضمن النطاق المعتاد للأسواق، لكنها ضرورية لمواجهة الظروف الحالية.

وأكد رئيس الوزراء أن كل المؤشرات والتوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الحكومة حريصة على الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي آثار سلبية محتملة.

اقرأ أيضًا:

تضحيات ستظل وسام عزة وفداء.. وزير الداخلية يهنئ قادة القوات المسلحة "بيوم الشهيد"



