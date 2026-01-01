القبض على "مسن دمياط" وضع قطة في جوال داخل مسجد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بوضع قطة داخل جوال بدمياط.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، تضررها من أحد الأشخاص، لقيامه بوضع قطة داخل جوال أثناء تواجده بأحد المساجد الكائنة بدائرة القسم وإلقائها بالخارج.

أمكن ضبط المشكو فى حقه موظف بالمعاش مقيم بدائرة القسم، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون إيذائها وذلك حرصاً على نظافة المسجد .

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.