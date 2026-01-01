إعلان

القبض على "مسن دمياط" وضع قطة في جوال داخل مسجد

كتب ـ رمضان يونس:

04:43 م 01/01/2026

المسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بوضع قطة داخل جوال بدمياط.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، تضررها من أحد الأشخاص، لقيامه بوضع قطة داخل جوال أثناء تواجده بأحد المساجد الكائنة بدائرة القسم وإلقائها بالخارج.

أمكن ضبط المشكو فى حقه موظف بالمعاش مقيم بدائرة القسم، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون إيذائها وذلك حرصاً على نظافة المسجد .

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسن يديو المسن والقط سن دمياط لقبض على مسن حبس قطة في مسجد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026