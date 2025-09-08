سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 16 شخصًا لـ15 منهم معلومات جنائية"؛ لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة (مصر الجديدة - النزهة) بنطاق محافظة القاهرة.

وسقط المتهمون بصحبتهم 15 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.