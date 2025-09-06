كتب ـ رمضان يونس:

استقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي، اليوم السبت، المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة؛ في زيارة جاءت لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

رافق رئيس هيئة قضايا الدولة، وفدًا رفيع المستوى ضم كل من المستشار أحمد فكري رئيس التفتيش الفني، والمستشار حاتم عبد العال الأمين العام، والمستشار سمير شرادة رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد خليل رئيس إدارة الأبنية، والمستشار أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية، والمستشار وليد صالح نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم.

اللقاء الذي جمع رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، حضره المستشار حمدي سالم النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني للإسكندرية، والمستشار محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامى، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد صلاح مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

في مستهل اللقاء الذي عُقد بمقر النيابة الإدارية، رحَّب المستشار محمد الشناوي، بالمستشار حسين مدكور، والوفد المصاحب له، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في صون حقوق الدولة وحماية مصالحها، وأهمية استمرار تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الهيئتين القضائيتين؛ بما يحقق ترسيخ دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.

من جانبه أعرب المستشار حسين مدكور، عن تقديره للجهود التي تضطلع بها النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري بالدولة، متمنّيًا لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته القضائية الرفيعة.

في ختام اللقاء أهدى المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، كتاب "صفحات من نور" الصادر بمناسبة مرور ١٥٠ عامًا على تأسيس هيئة قضايا الدولة.

المستشار محمد الشناوي