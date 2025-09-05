"أنا بقسم معرفش حد".. اعترافات سارة خليفة في التحقيقات قبل المحاكمة

كتب- صابر المحلاوي:

"أنا بقسم معرفش ولا واحد من الثلاثة".. بهذه العبارة ردّت المتهمة سارة خليفة عندما واجهتها النيابة العامة بصورة فوتوغرافية ضُبطت على هاتفها المحمول وتجمعها بعدد من الأشخاص من بينهم مؤسس التشكيل العصابي وآخرون.

وتُعقد غدًا السبت أولى جلسات محاكمة سارة خليفة أمام محكمة الجنايات، في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة إحالتها للمحاكمة بتهمة تشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وحصل "مصراوي" على نسخة من نص التحقيقات التي كشفت عن تفاصيل جديدة، من بينها صورة فوتوغرافية تم ضبطها داخل الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة "سارة خليفة"، وتجمعها بعدد من الأشخاص بينهم مؤسس التشكيل العصابي وآخرون.

وجاء في أوراق التحقيقات بالقضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنه بمواجهة المتهمة بالصورة الفوتوغرافية الملتقطة بهاتفها المحمول والتي تضم 10 أشخاص من بينهم المتهمة، قررت أن تلك الصورة تعود إلى مناسبة اجتماعية، حيث حضرت حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها داخل أحد الديسكوهات.

وأضافت المتهمة في أقوالها أن معظم الأشخاص الظاهرين في الصورة من أصدقائها وتربطها بهم علاقة صداقة عادية، مؤكدة أنها لا تعرف ثلاثة أشخاص ظهروا إلى جانبها في اللقطة، وقالت نصًا: "أنا بقسم معرفش ولا واحد من الثلاثة".

وبسؤالها عن أقوالها السابقة التي تضمنت الإشارة إلى أن الشخص الأخير هو المتهم الأول في القضية "د. ع"، أجابت قائلة: "معرفش.. ممكن تكون متركبة".

وأوضحت التحقيقات أن النيابة واجهت "سارة خليفة" بالواقعة للتثبت من طبيعة علاقتها بالأشخاص الظاهرين في الصورة، غير أنها تمسكت بأنها لا تعرف هويات بعضهم، وأن حضورها الحفل كان بصفة اجتماعية بحتة.

وكانت النيابة العامة قد انتهت إلى إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات تتعلق بجلب المواد المخدرة بقصد تصنيعها والاتجار بها، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.