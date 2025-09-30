قرار جديد من المحكمة في دعوى حفيد نوال الدجوي لحجز ممتلكاتها

قررت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من عمرو شريف الدجوي، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، في الدعوى التي يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، بدعوى تدهور حالتها الصحية، لجلسة 30 ديسمبر المقبل للطلبات.

وخلال الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع طرفي النزاع.

وطالب الدكتور محمد حمودة، محامي "شريف الدجوي"، باستخراج أوراق قضية مقتل الدكتور أحمد الدجوي وتقديمها لهيئة المحكمة ضمن مستندات القضية.

في المقابل، طالب دفاع حفيدتي الدكتورة نوال الدجوي بمد أجل النطق بالحكم، لحين استخراج صورة رسمية من حكم محكمة أول درجة الصادر برفض دعوى الحجر، وتقديمها إلى المحكمة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، مما دفع الحفيد إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة التي نظرت القضية في جلسة اليوم.

