كتب- أحمد عادل:

أدعى سيد معوض، محامي الطالب "يوسف" المجني عليه في واقعة اعتداء المتهم "أحمد أبو المجد" و2 آخرين عليه بالضرب بـ"عصا بيسبول" أمام سنتر تعليمي بالمقطم، بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأجلت محكمة جنح المقطم، أولى جلسات محاكمة المتهم "أحمد أبو المجد" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" و2آخرين لاتهامهم باستعراض القوة والاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول" أمام سنتر تعليمي في المقطم، لجلسة 17 سبتمبر الجاري.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل "أ. أ."، الشهير بـ"طفل المرور"، على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على الطالب "يوسف" باستخدام عصا بيسبول، ما أسفر عن إصابات موثقة بالتقارير الطبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين عدد من الطلاب بمنطقة المقطم.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 21 مايو الماضي، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول: يضم 3 طلاب، أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة، والطرف الثاني: يضم 4 طلاب، من بينهم طالبة.