وزير العدل: الطب الشرعي جسر بين العلم والقانون لتحقيق العدالة | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الاثنين، مؤتمر الطب الشرعي الدولي السادس للعلوم الطبية الشرعية والذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه مصلحة الطب الشرعي تحت رعاية وزارة العدل، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030.

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من قيادات وزارة العدل وخبراء وأطباء من 19 دولة ومنظمات دولية وإقليمية.

وخلال كلمته، رحب وزير العدل بضيوف مصر، مؤكدًا أن الطب الشرعي يمثل الجسر الذي يربط بين العلم والقانون، ويعد من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، مشيدًا بالتعاون الدولي الذي يشهده المؤتمر.

وأشار فنجري إلى أن انعقاد المؤتمر يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمي والعمل المؤسسي، مؤكدًا أن وزارة العدل تسعى لترسيخ سيادة القانون وتدعم مصلحة الطب الشرعي في أداء رسالتها.

من جانبه، قال الدكتور أيمن حسّان، رئيس مصلحة الطب الشرعي، إن المصلحة شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية والتقنيات والمعامل والكوادر البشرية، ما أهلها للحصول على اعتمادات دولية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن المصلحة تعمل حاليًا على إنشاء أول معمل رقمي لوزارة العدل لفحص الأدلة الرقمية من الهواتف والحواسيب باستخدام أحدث التقنيات العالمية، لافتًا إلى أن المؤتمر يواكب الاتجاه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي في تحليل الأدلة وتشريح الجثث والتعرف على الوجوه ومطابقة الحمض النووي ومحاكاة مسار الجرائم.

وأكد استمرار تطوير منظومة الطب الشرعي لمواكبة كل ما هو جديد، دعمًا للعدالة في مصر.