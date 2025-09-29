إعلان

رجلان و5 سيدات.. تفاصيل سقوط وكر للأعمال المنافية داخل نادٍ صحي بالتجمع الخامس

كتب : مصراوي

01:27 م 29/09/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لاتهامه بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بمنطقة التجمع الخامس، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوة من مباحث الآداب النادي، وضبطت المتهم وبصحبته شخصين (أحدهما يحمل جنسية أجنبية) و5 سيدات، اثنتان منهن لهما معلومات جنائية.
بمواجهتهم، اعترفوا بممارسة نشاطهم غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

سقوط وكر لأعمال المنافية التجمع الخامس

