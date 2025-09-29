كتب- أحمد أبو النجا:

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شخصًا يُدعى "صدام" يحمل بندقية آلية ويُهدد البائعين داخل سوق قرية أبو دياب شرق بمركز دشنا بمحافظة قنا، بعدما رفضوا دفع إتاوات مالية له، حيث أطلق أعيرة نارية في الهواء مرددًا: "يلا، مفيش بيع النهارده". الفيديو أثار حالة من الغضب بين الأهالي، ودفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري لضبط العنصر الإجرامي الخطير.

من هو أبو صدام؟

يُدعى صدام. م. ب، يبلغ من العمر 32 عامًا، من مواليد نجع الزنيقي بقرية أبو دياب شرق، مركز دشنا. ويُعد من أخطر العناصر الإجرامية في المنطقة، إذ سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية، من بينها:الاتجار في المواد المخدرة، والاتجار في الأسلحة، والسرقة بالإكراه، وفرض إتاوات على المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة، وقطع التيار الكهربائي عن القرية لسرقة الكابلات.

كما أنه شقيق العنصر الإجرامي خليفة، المسجون منذ 3 سنوات في قضية سرقة بالإكراه، وصادر ضده أحكام جنائية، ومطلوب أمنيًا في عدد من القضايا.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تحركات المتهم عقب واقعة إطلاق النار داخل السوق الشعبي، التي وقعت قبل نحو شهرين، حيث لاذ بالفرار إلى المناطق الجبلية.

وأشارت المعلومات إلى أن المتهم كان مختبئًا في منطقة جبلية نائية محاطة بزراعات القصب بالقرب من قرية أبو دياب شرق.

وعقب جمع المعلومات وتحديد موقعه بدقة، تم الدفع بقوات أمنية طوقت المنطقة بالكامل.

وخلال محاولة القبض عليه، بادر المتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعها إلى التعامل معه، وأسفر الاشتباك عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ماذا وجدت الداخلية بحوزة "أبو صدام"؟

خلال عملية المداهمة، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على: بندقية آلية استخدمها في إطلاق النار على القوات كمية من المواد المخدرة (حشيش – شابو)

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أكدت فيه تفاصيل الواقعة، موضحة أن المتهم عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه والحكم عليه في عدة جنايات تشمل: حيازة سلاح – سرقة بالإكراه – ضرب – إطلاق أعيرة نارية.

وأضاف البيان أن التعامل الأمني أسفر عن مصرعه وضبط السلاح المستخدم والمواد المخدرة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

