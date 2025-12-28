جولة مفاجئة للنيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2 | صور

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفتيش مركز إصلاح وتأهيل دمنهور (2).

وانتقل فريق النيابة إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، واطمأن إلى نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، والتأكد من خلوها مما قد ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية، ولم يبدِ أيٌّ منهم شكاوى، مؤكدين تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وشملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق، والاطلاع على أوضاع النزلاء المترددين عليه، وانتظام تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إلى جانب معاينة صيدلية المركز. كما عاين فريق النيابة مناطق التريض، وأماكن الزيارة واطلع على دفاترها، إضافة إلى المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام الجولة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المقررة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش الدورية على أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، ورصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.