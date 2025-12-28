إعلان

جولة مفاجئة للنيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2 | صور

كتب : أحمد أبو النجا

04:05 م 28/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جولة مفاجئة للنيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2 (3)
  • عرض 10 صورة
    جولة مفاجئة للنيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2 (2)
  • عرض 10 صورة
    جولة مفاجئة للنيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2 (6)
  • عرض 10 صورة
    جولة مفاجئة للنيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2 (4)
  • عرض 10 صورة
    جولة مفاجئة للنيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2 (5)
  • عرض 10 صورة
    جولة مفاجئة للنيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2 (9)
  • عرض 10 صورة
    جولة مفاجئة للنيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2 (10)
  • عرض 10 صورة
    جولة مفاجئة للنيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2 (7)
  • عرض 10 صورة
    جولة مفاجئة للنيابة داخل مركز إصلاح وتأهيل دمنهور 2 (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفتيش مركز إصلاح وتأهيل دمنهور (2).

وانتقل فريق النيابة إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، واطمأن إلى نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، والتأكد من خلوها مما قد ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية، ولم يبدِ أيٌّ منهم شكاوى، مؤكدين تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وشملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق، والاطلاع على أوضاع النزلاء المترددين عليه، وانتظام تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إلى جانب معاينة صيدلية المركز. كما عاين فريق النيابة مناطق التريض، وأماكن الزيارة واطلع على دفاترها، إضافة إلى المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام الجولة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المقررة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش الدورية على أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، ورصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز إصلاح وتأهيل دمنهور المركز الطبي الملحق دمنهور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة