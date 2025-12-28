حالة اختناق في حريق شقة بالوراق

تصاعدت ألسنة اللهب، مساء اليوم، داخل عقار بمنطقة الوراق شمال الجيزة، بعدما اندلع حريق مفاجئ بالطابق الثاني لعقار مكون من ستة طوابق، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنيية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق داخل عقار مكون من 6 طوابق، بشارع سعد اللبان المتفرع من كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الوراق.

دفع مدير إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتبين نشوب حريق بالطابق الثاني من العقار، وأمكن السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي الطوابق.

وأسفر الحريق عن إصابة أحد الأهالي بحالة اختناق، جرى نقلها إلى مستشفى الوراق لتلقي الإسعافات اللازمة، دون وقوع خسائر بشرية أخرى حتى الآن.

